НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Титов – игрокам «Спартака»: «Самоотдача должна быть на высшем уровне. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе» 

Титов – игрокам «Спартака»: «Самоотдача должна быть на высшем уровне. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе» 

— Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны? — Главное, чтобы была видна система — в какой футбол играет «Спартак».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх