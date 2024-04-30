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Русская весна

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В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.

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