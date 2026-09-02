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Виктор Томенко 16 сентября проведет прямую линию с жителями Алтайского края

Виктор Томенко 16 сентября проведет прямую линию с жителями Алтайского края

На данный момент губернатору поступило более 600 вопросов Прямая линия с жителями Алтайского края, в ходе которой губернатор Виктор Томенко ответит на самые разные вопросы, пройдет 16 сентября.

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