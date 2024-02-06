Небензя: США стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

США целенаправленно пытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке крупнейшие страны региона. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
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