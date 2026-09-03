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Журнал «Профиль»

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Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского

Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что большинство зарубежных перевозчиков, летающих в Россию, продолжают взаимодействовать с российской стороной и соблюдают стандарты безопасности полетов.

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