3 неочевидных девайса для детской, которые улучшат сон и успеваемость

Стандартный набор техники к школе — это ноутбук, смартфон и, возможно, планшет. Однако для продуктивной учёбы и крепкого здоровья гораздо важнее устройства, отвечающие за качество воздуха в комнате, где ребёнок проводит большую часть времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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