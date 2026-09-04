3 неочевидных девайса для детской, которые улучшат сон и успеваемость

Стандартный набор техники к школе — это ноутбук, смартфон и, возможно, планшет. Однако для продуктивной учёбы и крепкого здоровья гораздо важнее устройства, отвечающие за качество воздуха в комнате, где ребёнок проводит большую часть времени.