"КУ": наклон головы Си Цзиньпина влево может быть последствием инсульта

Поведение председателя КНР Си Цзиньпина дало повод заподозрить у него тяжелую болезнь. Политик наклоняет голову влево, что может говорить о последствиях инсульта, передает Telegram-канал "Китайская угроза" ("КУ").
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