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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Главу «Польского антивоенного движения» арестовали за критику украинцев

Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах.

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