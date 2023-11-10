Главу «Польского антивоенного движения» арестовали за критику украинцев

Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах.