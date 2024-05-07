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Британский невролог: какао замедляет старение

Британский невролог: какао замедляет старение

Как считает британский диетолог и невролог Эми Райхельт, при регулярном употреблении в пищу порошка какао можно замедлить процесс старения организма, так как в его составе содержатся флавоноиды — уникальные вещества, которые способны нейтрализовать свободные радикалы.

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