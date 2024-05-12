С 13 мая в больницы региона начнут поступать вакцины от папилломы дифтерии, коклюша и столбняка

Вакцины уже доставлены во Владимирскую область.Во Владимирскую область поступили вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), а также для ревакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка, с 13 мая они начнут поступать в лечебные учреждения.