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"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка

2 августа 2026 года израильская спецслужба ШАБАК задержала российско-израильского историка Артема Кирпиченка, который критиковал геноцид в Газе и сравнивал политику Израиля с политикой постмайданной Украины.

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