Мединский вместо Путина, без Лаврова и Трампа: кто всё-таки будет в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые должны начаться 15 мая в СтамбулеПрезидент США Дональд Трамп не будет участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые должны начаться 15 мая в Стамбуле.