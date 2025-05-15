Мединский вместо Путина, без Лаврова и Трампа: кто всё-таки будет в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые должны начаться 15 мая в СтамбулеПрезидент США Дональд Трамп не будет участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые должны начаться 15 мая в Стамбуле.
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