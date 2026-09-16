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Контрафронт

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Нигерия: двое полицейских были убиты вооруженными пастухами в засаде на общину Айиламо в районе...

Нигерия: двое полицейских были убиты вооруженными пастухами в засаде на общину Айиламо в районе местного самоуправления Лого (LGA), штат Бенуэ, в вечерние часы 14 сентября.

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