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ЛЛ
лина любимцева
У меня сердце болит за троих ребят, проживающих на Украине... За Романа, за Максима и за Тараса... Очень боюсь, что ...
По данным Министе...
Леонид Руси
Можно подумать... если их загребли, то они там как овечки невинные, как поэты и романтики... бабочек ловят на залитой...
По данным Министе...
Николай Галыгин
После атаки на Кремль есть шанс получить ответку,посему им ни к чему лишний раз не светится и нечего тут выдумывать...
Буданов подал сигнал
Театр абсурда
Общество
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А Уткин точно за Россию?
.
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