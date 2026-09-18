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ИА Регнум

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Путин: Украина не проводит выборы, но пытается помешать выборам в России

Путин: Украина не проводит выборы, но пытается помешать выборам в России

Киевский режим не проводит выборы в своей стране, но пытается помешать проводить выборы в России. Об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

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