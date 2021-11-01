Представитель ВОЗ в России рассказала, когда закончится пандемия

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-1» в понедельник заявила, что пандемия коронавируса завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-1» в понедельник заявила, что пандемия коронавируса завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.
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