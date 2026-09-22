НАТО готовит тыл к Большой войне в Европе

«Военная адаптация НАТО должна сопровождаться более быстрыми, более решительными и более последовательными усилиями по укреплению устойчивости, особенно гражданской поддержки военных операций», — говорится в недавно опубликованных НАТО «Базовых требованиях к устойчивости на 2026 год».