Кино: 10 самых ожидаемых премьер лета: «Презумпция невиновности», «Дэдпул и Росомаха» и др фильмы

Летние месяцы — далеко не самое активное время во всех сферах. Люди во многих странах мира идут в это время в отпуск, студенты и школьники отправляются на каникулы, и даже в театрах заканчиваются очередные сезоны.
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