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ИА Регнум

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Пеллегрини: Словакия и еще ряд стран НАТО не будут отправлять деньги Украине

Словакия и еще ряд стран — членов НАТО не будут отправлять деньги на Украину. Такое заявление 12 июля сделал словацкий президент Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

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