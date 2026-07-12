Пеллегрини: Словакия и еще ряд стран НАТО не будут отправлять деньги Украине

Словакия и еще ряд стран — членов НАТО не будут отправлять деньги на Украину. Такое заявление 12 июля сделал словацкий президент Петер Пеллегрини, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Анкаре.
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