Французский политик Филиппо отказывается делиться круассаном с Зеленским

Европа ощущает дефицит боеприпасов и начала опасаться, что русские танки беспрепятственно дойдут до Ла Манша Юрий Енцов На фото: украинские военные в польской гаубице AHS Krab (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Шатилов Французские издания поменяли риторику по Украине, заметил тенденцию лидер местной партии «Патриоты» Флориан Филиппо, написав об этом на своей странице в соцсети: «Полная смена нарратива во французских СМИ.