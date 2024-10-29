В Уральской Палате Недвижимости рассказали про подавленное настроение на рынке

Ставка на семейную и IT-ипотеку не сыграла, а ключевая ставка не опускается. Несмотря на это участники рынка не паникуют и ждут улучшений в середине 2025 года Среди уральских застройщиков царят подавленные настроения.
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