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«Золотой шар» в океане удивил ученых: они изучают его природу

«Золотой шар» в океане удивил ученых: они изучают его природу

Ученые пытаются разгадать его загадку таинственного золотого шар, найденного на дне океана.У берегов Аляски экипаж исследовательского судна Okeanos Explorer сделал необычную находку — ученые извлекли со дна загадочный золотой шар.

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