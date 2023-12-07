«Поступки Абаскаля характеризуют его как человека с неоправданно высоким самомнением». Тарпищев о тренере «Спартака»

«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением.
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