Около 55% убийств, совершённых сотрудниками американской полиции с 1980 по 2018 гг., не регистрировались как убийства либо фиксировались иначе, чем действия полиции, повлёкшие гибель человека, говорится в отчёте правительства США и медицинском журнале The Lancet (Study: Police kill more people in this state than any other.