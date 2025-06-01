Как в реальности выглядели прототипы из фильма «Заклятие»

Покажем и расскажем про заклятую куклу, которая наделала столько шороху в семидесятых годах. Лоррейн Рита Уоррен и кадр из фильма про куклу Аннабель, фото: соцсетиКинофильмы «Ужас Амитивилля» и разнообразные «Заклятия» объединяет один общий первоисточник.
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