Как в реальности выглядели прототипы из фильма «Заклятие»

Покажем и расскажем про заклятую куклу, которая наделала столько шороху в семидесятых годах. Лоррейн Рита Уоррен и кадр из фильма про куклу Аннабель, фото: соцсетиКинофильмы «Ужас Амитивилля» и разнообразные «Заклятия» объединяет один общий первоисточник.