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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.

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