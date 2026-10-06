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Хохломе посвятили дизайн капитанской повязки России в матче с Нигерией: «Использованы характерные для промысла элементы»

Дизайн капитанской повязки сборной России в товарищеском матче с командой Нигерии посвящен хохломе. Игра пройдет сегодня, 6 октября, в Нижнем Новгороде.

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