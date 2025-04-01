Валентина Лаврик: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Пчелка» города Керчи на 260 мест готовится к открытию

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Пчелка» города Керчи на 260 мест готовится к открытию.Этот современный детский сад станет важным шагом в развитии системы дошкольного образования города Керчи, обеспечивая комфортные условия для воспитания, обучения и развития детей.
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