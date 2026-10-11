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Регионы России

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В чемпионате Швеции зафиксировали рекорд результативности в одном тайме

В чемпионате Швеции зафиксировали рекорд результативности в одном тайме

К 70-й минуте гости повели 5:1 после гола Антона Курочкина, сына бывшего хоккеиста Алексея Курочкина.

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