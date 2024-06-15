Африканское сафари: уникальное путешествие в Кению

Кения стала популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной флоре и фауне. Тем, кто планирует поездку в эту страну, важно учитывать множество факторов, включая регион, наблюдение за дикой природой и наличие необходимых вещей в багаже.
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