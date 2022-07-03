Разъехались: Галкин переезжает в Анталью после вылета Пугачевой с детьми в Юрмалу

Звездные супруги разъехались по разным странам, что ввело российскую публику в полное недоумение. Что произошло между Аллой Борисовной и Максимом Галкиным и почему супруга больше его не сопровождает?! Напомним, с тех пор, как началась специальная военная операция, Примадонна и Галкин улетели в Израиль и, как они объясняют, на то у них был ряд серьезных причин.