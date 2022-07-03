Разъехались: Галкин переезжает в Анталью после вылета Пугачевой с детьми в Юрмалу

Звездные супруги разъехались по разным странам, что ввело российскую публику в полное недоумение. Что произошло между Аллой Борисовной и Максимом Галкиным и почему супруга больше его не сопровождает?! Напомним, с тех пор, как началась специальная военная операция, Примадонна и Галкин улетели в Израиль и, как они объясняют, на то у них был ряд серьезных причин.
Популярные статьи
- «Начали кончаться деньги и аудитория», — депутат Соловьев объяснил, почему Макаревич решил вернуться в РФ
- «Прекрасно возвращаться в страну, из которой я бежала» — Овсянникову засняли в российском аэропорту
- «Юра остался бы инвалидом, лежачим больным», — директор Шатунова рассказал о его участи, если бы удалось спасти артиста
Свежие комментарии