MNQ/NQ MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX FUTURES (DEC 2023) CME_MINI:MNQZ2023 patricktapper I am a great fan of yearly and quarterly pivots.
MNQ/NQ
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MNQ/NQ MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX FUTURES (DEC 2023) CME_MINI:MNQZ2023 patricktapper I am a great fan of yearly and quarterly pivots.