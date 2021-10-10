Шойгу жестко отреагировал на участие роты почетного караула в венчании великого князя в Петурбурге

Герман БергПолитикаШойгу жестко отреагировал на участие роты почетного караула в венчании великого князя в Петурбурге Много шуму наделало венчание в Петербурге Георгия Михайловича Романова, называющегой себя великим князем.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВладимирЯ не монархист. Хотя монархия, было бы не плохо. Коррупции стало бы в разы меньше. Ведь у царя и так все есть, причем на законных основаниях. Воровать не надо. Сам бы не воровал и другим не давал. Не то что сейчас творится в стране....Вор на воре и вором погоняет. Вот и Шойгу...Лучше бы озаботился коррупцией в ВС РФ, чем проблемами которых не было......РоссиянинВладимир, при царях ой как воровали. Вы видимо историю не читали.ВВладимирДа воровали, но видимо пользы приносили больше, чем вреда. На том и жили спокойно далее....Комментировать
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