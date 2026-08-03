Зeлeнcкoму вынeceн cмeртный пригoвoр: Тeгeрaн гoтoвит oтвeт

Дипломатическое противостояние между Киевом и Тегераном достигло точки кипения. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с резким предупреждением, пообещав ответные меры на действия Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии