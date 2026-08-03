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Зeлeнcкoму вынeceн cмeртный пригoвoр: Тeгeрaн гoтoвит oтвeт

Дипломатическое противостояние между Киевом и Тегераном достигло точки кипения. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с резким предупреждением, пообещав ответные меры на действия Владимира Зеленского.

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