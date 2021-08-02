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ФНС поможет регионам лучше спланировать доходы бюджета

2 августа. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 г. аналитический комплекс "Налоговый потенциал" - он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник.

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