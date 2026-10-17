В Лат­вии про­дол­жа­ет­ся уже­сто­че­ние пра­вил исполь­зо­ва­ния госу­дар­ствен­но­го язы­ка. Осо­бен­но ост­ро это ощу­ща­ют работ­ни­ки сфе­ры обра­зо­ва­ния, где любое отступ­ле­ние от латыш­ско­го язы­ка может при­ве­сти к серьёз­ным послед­стви­ям.