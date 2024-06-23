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Как в Нижнем Новгороде появились оборонные заводы

Как в Нижнем Новгороде появились оборонные заводы

Вчера 188 прочитали В 1941 году Советскому союзу понадобилась вся промышленная мощь страны, чтобы начать массовое производство военной техники.

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