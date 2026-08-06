Украина показала зубы, чтобы Россия их выбила

Операция «40 дней», где надо было принудить РФ к миру, а принудили в итоге к бескомпромиссной войне на уничтожение всего и всего, имеет одно популярное объяснение Источник фото: соцсети Мол, Зеленский решил развязать террор и массовые атаки по причине будущей политической сделки.