Операция «40 дней», где надо было принудить РФ к миру, а принудили в итоге к бескомпромиссной войне на уничтожение всего и всего, имеет одно популярное объяснение Источник фото: соцсети Мол, Зеленский решил развязать террор и массовые атаки по причине будущей политической сделки.
Украина показала зубы, чтобы Россия их выбила
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Да отстаньте вы, наконец, от Украины! Надоели со своей войной! ИМХО. Давайте жить дружно.
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1 м.
Анфиса Иванова
ВЕРА Башмакова
Да отстаньте вы, наконец, от Украины! Надоели со своей войной! ИМХО. Давайте жить дружно.
А ты видела кладбища наших похороненных эСВОвцев ?! А видела хоть одну мать погибшего солдата?! А деток донецких, ставших Святыми Ангелами , видела?! Леопольдовна....
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1 м.
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