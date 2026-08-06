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Украина показала зубы, чтобы Россия их выбила

Украина показала зубы, чтобы Россия их выбила

Операция «40 дней», где надо было принудить РФ к миру, а принудили в итоге к бескомпромиссной войне на уничтожение всего и всего, имеет одно популярное объяснение Источник фото: соцсети Мол, Зеленский решил развязать террор и массовые атаки по причине будущей политической сделки.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Да отстаньте вы, наконец, от Украины! Надоели  со  своей  войной! ИМХО. Давайте жить дружно.
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1 м.
Анфиса Иванова
ВЕРА Башмакова
Да отстаньте вы, наконец, от Украины! Надоели  со  своей  войной! ИМХО. Давайте жить дружно.
А ты видела кладбища наших похороненных эСВОвцев ?!  А видела хоть одну мать погибшего солдата?!  А деток донецких, ставших Святыми Ангелами , видела?!  Леопольдовна....
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1 м.