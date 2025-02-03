«Мы готовы дойти и до Львова»: Фронтовики в зоне СВО готовы наступать, ждут только команды Юлия СоколоваКаждый новый виток эскалации на Украине, каждый удар ВСУ и их западных кураторов заставляет часть российского общества настороженно вслушиваться в новости.