Маккиннон сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до трех очков

Нэйтан Маккиннон приблизился к Никите Кучерову в гонке бомбардиров НХЛ. В ночь на 8 апреля в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз».