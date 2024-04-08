Маккиннон сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до трех очков

Нэйтан Маккиннон приблизился к Никите Кучерову в гонке бомбардиров НХЛ. В ночь на 8 апреля в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз».
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