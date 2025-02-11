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Свежие комментарии

  • leonid
    а куда смотрит товарищ Путин. Закон не работает, нужны эскадроны смерти."Зови кого хочешь...
  • Александр Смеричинский
    полиция - понты, не решают проблемы коренного народа России, значит коренному народу России надо самим решить свои пр..."Зови кого хочешь...
  • Александр Смеричинский
    Надо сейчас учить наших детей резать подобных джигитов, до 14 лет можно смело вонзить нож и ничего за это не будет. П..."Зови кого хочешь...

Хорошей вам всем новости - Про гибель Тасболата Ибрашева-это Фейк !

Хорошей вам всем новости - Про гибель Тасболата Ибрашева-это Фейк !

Морская пехота России Тасболат Ибрашев - герой фотосюжета из Грузии в августе 2008 года. 08-08-08 он был запечатлен с пулемётом наперевес у города Гори: колонна грузинской армии пыталась проехать через российский блокпост, но вставший у них на пути Тасболат колонну… Друзья, спешу со светлой новостью Про Тасболу-это Фейк  Жив.

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Комментарии
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George Fominich
Успел попереживать за геройского мужика, а сейчас и
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11 час.
George Fominich
И ска
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11 час.
George Fominich
Короче очень рад и дай Бог ему здоровья
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11 час.
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