Хорошей вам всем новости - Про гибель Тасболата Ибрашева-это Фейк !

Морская пехота России Тасболат Ибрашев - герой фотосюжета из Грузии в августе 2008 года. 08-08-08 он был запечатлен с пулемётом наперевес у города Гори: колонна грузинской армии пыталась проехать через российский блокпост, но вставший у них на пути Тасболат колонну… Друзья, спешу со светлой новостью Про Тасболу-это Фейк Жив.