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Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно

Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно

МК Таксисты под Ростовом в три раза завышали цены для раненых военных Фото: ru.freepik.

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Комментарии
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Ина Куликова
А та дура, что жила с узбеком... Так ей и надо!
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45 мин.
S
Serg
Почаще бы &quot;незаменимые&quot; полировали лица силовикам, глядишь бы и зашевелились. Когда обычных граждан черножопые прессуют, такой активности от МВД и в помине нет.
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22 мин.
TB
Tatyana Boyko
Когда уже этих обезьян с палками отправят домой? Для них нет власти, нет законов, неужели непонятно нашим толстосумам?! Им лишь бы прибыль собирать, а жизнь простых людей не интересует! Когда уже они облачатся в шкуру простого народа?!
Ответить
19 мин.

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