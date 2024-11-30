Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно

А та дура, что жила с узбеком... Так ей и надо!

Почаще бы "незаменимые" полировали лица силовикам, глядишь бы и зашевелились. Когда обычных граждан черножопые прессуют, такой активности от МВД и в помине нет.

TB

Tatyana Boyko

Когда уже этих обезьян с палками отправят домой? Для них нет власти, нет законов, неужели непонятно нашим толстосумам?! Им лишь бы прибыль собирать, а жизнь простых людей не интересует! Когда уже они облачатся в шкуру простого народа?!