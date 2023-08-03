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Польский журналист Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской» из-за вызова посла в МИД Украины

Польский журналист Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской» из-за вызова посла в МИД Украины

Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха заявил об унижении Варшавы перед Киевом. Свою позицию он озвучил в Twitter.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А России надо в этот костерчик подлить керосинчика и натравить немцев на предъявление претензий на свои земли, а еще и сочувствующим полякам и тем кто внутри государства готов оказать поддержку России и Белоруссии, падаль надо всегда загонять и уничтожать, а то вони от нее много...
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