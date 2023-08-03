Польский журналист Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской» из-за вызова посла в МИД Украины

АНГЕЛ АНГЕЛ

А России надо в этот костерчик подлить керосинчика и натравить немцев на предъявление претензий на свои земли, а еще и сочувствующим полякам и тем кто внутри государства готов оказать поддержку России и Белоруссии, падаль надо всегда загонять и уничтожать, а то вони от нее много...