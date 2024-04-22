Итак, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой явно обозначила цели на ближайший период в сфере взаимодействия с Россией.
Россия Западом поставлена вне закона
Комментарии
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лл
лина любимцева
А сохранение российской территориальной и юридической целостности - это "антидемократично"?!! Они там на Западе ЧТО, СОВСЕМ УЖЕ КУКУКНУЛИСЬ?!! Твари пидорастические. Уроды. НАМ ИХ ЗАКОНЫ и РЕШЕНИЯ ПОФИГ!! Пусть подотрутся ими...
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3 час.
vagas Karlito
Молодцы! Что бы на Путина "молиться"-они сами себе отрезают все пути назад! То есть,- даже если смениться у них вектор отношений к России,- то наладить уже ничего будет долго нельзя!) А для Европы пожалуй следовало бы хранить остатки доброго отношения к ним нашего президента!)) Лохи!))
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2 час.
андрей картаев
нам остается одно обнулить Европу
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58 мин.
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