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Россия Западом поставлена вне закона

Россия Западом поставлена вне закона

Итак, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой явно обозначила цели на ближайший период в сфере взаимодействия с Россией.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А сохранение российской  территориальной  и юридической целостности - это &quot;антидемократично&quot;?!! Они там на Западе ЧТО, СОВСЕМ УЖЕ КУКУКНУЛИСЬ?!! Твари пидорастические. Уроды. НАМ ИХ ЗАКОНЫ и РЕШЕНИЯ ПОФИГ!! Пусть подотрутся ими...
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3 час.
vagas Karlito
Молодцы! Что бы на Путина &quot;молиться&quot;-они сами себе  отрезают все пути назад! То есть,- даже  если смениться у них  вектор  отношений к России,-  то наладить   уже ничего будет долго нельзя!) А для Европы пожалуй  следовало бы  хранить остатки доброго отношения  к ним нашего президента!)) Лохи!))
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2 час.
андрей картаев
нам остается одно обнулить Европу
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58 мин.

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