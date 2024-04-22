Россия Западом поставлена вне закона

А сохранение российской территориальной и юридической целостности - это "антидемократично"?!! Они там на Западе ЧТО, СОВСЕМ УЖЕ КУКУКНУЛИСЬ?!! Твари пидорастические. Уроды. НАМ ИХ ЗАКОНЫ и РЕШЕНИЯ ПОФИГ!! Пусть подотрутся ими...

vagas Karlito

Молодцы! Что бы на Путина "молиться"-они сами себе отрезают все пути назад! То есть,- даже если смениться у них вектор отношений к России,- то наладить уже ничего будет долго нельзя!) А для Европы пожалуй следовало бы хранить остатки доброго отношения к ним нашего президента!)) Лохи!))