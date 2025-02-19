Муниципальные служащие Волновахи изучают практики Салехарда

В Салехарде состоялась встреча с делегацией муниципальных служащих из Волновахи. Гости приехали на Ямал, чтобы перенять опыт и познакомиться с лучшими практиками в различных областях, включая применение земельного законодательства, внутреннюю политику и информационное обеспечение.