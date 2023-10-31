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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области полицейские задержали подозреваемого в хищении 3 ретроавтомобилей и 2 мотоциклов

В дежурную часть ОМВД России «Скадовский» поступило заявление от 45-летнего местного жителя о краже трёх ретроавтомобилей «Мерседес С280», «Форд Транзит Коннект», «Олдсмобиль Кутлас» и 2 мотоциклов «Кавасаки» и «Сузуки» из его гаража путём взлома гаражных ворот неизвестными лицами.

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