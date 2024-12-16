Ольга Орлова готовится к очень серьезной операции

47-летняя певица Ольга Орлова поделилась с поклонниками откровением о своем ухудшающемся зрении. Артистка сообщила, что ей может помочь только хирургическое вмешательство, так как лазерная коррекция, которая подошла многим её коллегам, в её случае неуместна.