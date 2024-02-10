Сделали операцию на сердце: что известно о состоянии здоровья Михаила Боярского

Рассказываем, как себя чувствует Михаил Боярский, которому недавно сделали операцию на сердце. Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому провели успешную операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.
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