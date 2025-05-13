Гладков: ВСУ атаковали «газель» в селе Вознесеновка, пострадал водитель Оператор БПЛА ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta Украинский беспилотник нанёс удар по «газели» в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области.
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