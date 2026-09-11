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Сочи осенью: куда сходить, кроме пляжа

Сочи осенью: куда сходить, кроме пляжа

Осенняя пора в Сочи и его окрестностях раскрывается с особой стороны. Изнуряющий зной уходит, отдыхающих становится заметно меньше, а море постепенно остывает — зато культурная жизнь не сбавляет оборотов.

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